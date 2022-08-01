В Новосибирске рядом с ЖД вокзалом перевернулась иномарка

В Новосибирске на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Ленина перевернулась иномарка. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Ленина перевернулась иномарка. ДТП случилось вечером в понедельник, 1 августа. О нем рассказали в соцсетях очевидцы.

— На перекрёстке Вокзальной магистрали и улицы Ленина хэтчбек hyundai solaris вышел победителем из схватки с внедорожником toyota land cruiser, опрокинув его на крышу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На месте работают экстренные службы. В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в ДТП никто не пострадал, оно было оформлено с материальным ущербом.

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