Новосибирца осудят за ДТП, в котором погибла женщина с ребенком

Иномарки столкнулись лоб в лоб. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Новосибирец пойдет под суд за смертельное ДТП в Кемеровской области. Он лоб в лоб столкнулся с иномаркой. В аварии погибла женщина, которая была за рулем, и ее 9-летний сын.

— Авария произошла в январе 2022 года. Обвиняемый за рулем автомобиля «Тойота Камри» вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Мазда Фамилиа». В ДТП погибла 49-летняя женщина, управлявшая «Маздой», и ее 9-летний сын. 45-летний пассажир «Мазды» был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, — рассказали в МВД по Кемеровской области.

Мужчину обвиняют по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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