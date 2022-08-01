Под Новосибирском школьницу с просроченным проездным хотели высадить из автобуса

Пассажирка купила билет девочке Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Новосибирском незнакомая пассажирка заплатила за школьницу, у которой закончился проездной. Девочка испугалась, что ее высадят из автобуса:

- Забыли, что сегодня закончился проездной. Кондуктор хотела её высадить. Пока дочь звонила мне, чтобы я перевела ей на безнал, за нее заплатила женщина. Я попросила номер карты, чтоб вернуть деньги, но она не дала. Спасибо таким людям. Если читаете, давайте я вам верну деньги и шоколадку за ваше не безразличие, – сообщила мама девочки в сообществе «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей массово осудили кондуктора, которая хотела высадить ребенка без билета. Однако сама кондуктор опровергла это. Она утверждает, что не высаживала детей:

- Этим кондуктором была я. Вы, видимо, выдумали ситуацию с высадкой, либо солгал ваш ребенок. Речь о высадке не шла. Не надо поливать грязью кондукторов и делать из нас монстров. К тому же, ваша дочь сегодня была не единственной с просроченной картой, – сообщила кондуктор автобуса в Искитиме.

Родители продолжили спор в соцсетях. Многие уверены, что высаживать детей до 16 лет без билета из автобуса запрещено, это карается штрафом от 5 тысяч рублей на водителя (физлицо) и от 20 тысяч рублей на кондуктора (должностное лицо). Однако юристы говорят, что закон на стороне кондуктора.

- Формально она не оплатила билет, значит договор перевозки не исполнен. Нельзя высаживать в мороз, но здесь нет угрозы жизни и здоровью ребенка: на улице нет мороза, это не в ночное время происходит. В целом, закон не регулирует эту ситуацию, есть правила перевозки пассажиров, – пояснил КП- Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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