Первые 500 кресел привезли в новый ледовый дворец в Новосибирске

Ледовый дворец рассчитан на 10,5 тысяч кресел. Фото: правительство НСО

В новый новосибирский ЛДС поступила первые 500 кресел. Их монтаж на трибуны большой арене начнется в ближайшее время. Всего строителям предстоит установить 10,5 тысяч кресел. Также на стройплощадку привезли амортизирующие борты, которые позволят арене трансформироваться за считанные часы под различные спортивные мероприятия и крупные праздники. С их помощью зал сможет вместить в себя более 12,5 тысяч человек.

— Сегодня работы на стройплощадке ЛДС ведутся по двум основным направлениям: внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Строители вышли на финишную прямую по обустройству наружных инженерных сетей и ливневой канализации, продолжают монтаж панелей «Мультиплит», покраску стен, нанесение декоративной штукатурки, укладку плитки на пол и лестничные марши, отделку потолков, — рассказали в правительстве региона.

Работы ведутся не только внутри ЛДС, но и снаружи. Строители укладывают брусчатку на дорожках и асфальтируют прилегающую ко дворцу территорию.

Напомним, что уже в ноябре на новой ледовой арене проведут первый тестовый матч. А парк, который разбили вокруг ЛДС, станет основной площадкой для празднования Дня города в 2023 году.

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