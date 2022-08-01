На станции Обское море 42-летняя женщина попала под поезд

Женщина шла по путям.
Фото: Мария АНАНОВА
В Новосибирске недалеко от станции Обское море поезд сбил 42-летнюю женщину. Она шла по путям. Машинист сделал все возможное, чтобы избежать столкновение, однако этого не удалось. Женщина погибла на месте.
— По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в Восточного МСУТ СК России.
Напомним, что в начале июля под поезд на Первомайке попал 14-летний мальчик. Школьник возвращался домой через депо, присел завязать шнурки, и в этот момент его сбил поезд, сдававший задним ходом. Врачи боролись за жизнь мальчика несколько дней, но спасти его не удалось.
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