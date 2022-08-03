Погода в Новосибирске на 3 августа 2022 года: сколько продержится жара

снова жаркий день в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 3 августа 2022 года: среда порадует жарой под +25 градусов.

— Ночью температура в городе составит +8…+13 градусов, днем — +20…+25. Небо ясное, осадков не ожидается. Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8, местами до 13 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области будет такая же температура воздуха. Будет солнечно, дожди с грозами пройдут в южных районах.

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