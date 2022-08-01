В Новосибирской области вдвое увеличился объем вакцинации

Полный курс вакцинации в Новосибирской области прошли более 1,5 миллионов человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области за неделю вдвое увеличилось количество вакцинаций от коронавируса. Также увеличилось число тестов на ковид, и соответственно выросло количество положительных результатов с 2% до 5 %.

— За неделю первым компонентом вакцинировано более 15 тысяч человек — практически вдвое больше, чем за предшествующую неделю, — отметил он. — Второй компонент вакцины получили 6 159 человек, что на 2 тысячи человек больше, чем за предыдущую неделю, — рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Всего же по состоянию на 29 июля в регионе одним компонентом вакцинировалось 1 702 116 взрослых и 4 429 детей. Полный курс прошли 1 605 408 взрослых и 3 951 ребенок.

Напомним, что в регионе также зафиксировали рост ковидных больных. За неделю пациентов с коронавирусом стало больше на 20%.

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