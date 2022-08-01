В Новосибирской области вдвое увеличился объем вакцинации

Полный курс вакцинации в Новосибирской области прошли более 1,5 миллионов человек.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области за неделю вдвое увеличилось количество вакцинаций от коронавируса. Также увеличилось число тестов на ковид, и соответственно выросло количество положительных результатов с 2% до 5 %.
— За неделю первым компонентом вакцинировано более 15 тысяч человек — практически вдвое больше, чем за предшествующую неделю, — отметил он. — Второй компонент вакцины получили 6 159 человек, что на 2 тысячи человек больше, чем за предыдущую неделю, — рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
Всего же по состоянию на 29 июля в регионе одним компонентом вакцинировалось 1 702 116 взрослых и 4 429 детей. Полный курс прошли 1 605 408 взрослых и 3 951 ребенок.
Напомним, что в регионе также зафиксировали рост ковидных больных. За неделю пациентов с коронавирусом стало больше на 20%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом выросла на 20 %
За 7 дней вакцинировались в два раза больше человек, чем на прошлой неделе (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер