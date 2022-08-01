В Новосибирске закрылись все точки сети «Суши Wok»

Все точки сети «Суши Wok» перестали работать в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске перестали работать магазины суши и азиатской кухни «Суши Wok». Это следует из данных на сайте федеральной сети и в сервисе 2ГИС.

Так, на сайте «Суши Wok» Новосибирск исчез из списка городов, где есть их точки. Напомним, ранее в столице Сибири работали пять магазинов. Они располагались на улицах Авиастроителей, Блюхера, Гоголя, Дуси Ковальчук и Орджоникидзе.

На картах сервиса 2ГИС эти магазины тоже больше не указывают.

Сеть «Суши Wok» пользуется популярностью среди россиян. Их фишкой являются блюда восточной кухни. Магазины работают в формате take away, то есть «возьми с собой».

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