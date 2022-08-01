В Новосибирской области 2 августа пройдет торжественное открытие монумента славы ВДВ

В Новосибирской области торжественно откроют монумент славы ВДВ.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области торжественно откроют монумент славы ВДВ. Об этом сообщили в группе «Коченевские вести» «ВКонтакте».
Мероприятие пройдет 2 августа в 11:00.
- Открытие монумента пройдет на территории военного комиссариата Коченевского и Колыванского районов Новосибирской области, - уточнили в публикации.
После этого всех гостей ждет праздничная программа. На территории будет действовать полевая кухня. Кроме того, выступят оркестр Сибирского спасательного центра и курсанты факультета сил специального назначения.
- В мероприятии примут участие школьники, кадеты, жители Коченевского района и воины-десантники, которые собирали денежные средства на установку монумента, - рассказали в группе.
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