В Новосибирской области 2 августа пройдет торжественное открытие монумента славы ВДВ

В Новосибирской области торжественно откроют монумент славы ВДВ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области торжественно откроют монумент славы ВДВ. Об этом сообщили в группе «Коченевские вести» «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет 2 августа в 11:00.

- Открытие монумента пройдет на территории военного комиссариата Коченевского и Колыванского районов Новосибирской области, - уточнили в публикации.

После этого всех гостей ждет праздничная программа. На территории будет действовать полевая кухня. Кроме того, выступят оркестр Сибирского спасательного центра и курсанты факультета сил специального назначения.

- В мероприятии примут участие школьники, кадеты, жители Коченевского района и воины-десантники, которые собирали денежные средства на установку монумента, - рассказали в группе.

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