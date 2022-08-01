Дом директора Новосибирского завода химконцентратов отремонтируют за 20 миллионов рублей

В Новосибирске отремонтируют дом директора НЗХК. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске отремонтируют дом, в котором жил выдающийся деятель атомной промышленности, директор НЗХК Павел Власов. Согласно порталу госзакупок, конкурс на поиск подрядчика был объявлен фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований региона. Начальная стоимость аукциона составляла 24,5 миллиона рублей.

Желтый дом с арками на улице 25 лет Октября, 34а был введен в эксплуатацию в 1951 году. Сейчас там требуется капитальный ремонт подвала и труб водоснабжения. Дополнительно подрядчику нужно будет провести ремонт фасадов здания на улице Авиастроителей, 15.

В конкурсе победила «Строительно-монтажная компания» с минимальным предложением в 20 миллионов 9 тысяч рублей.

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