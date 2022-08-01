Рассказываем про пробки в Новосибирске 1 августа 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 1 августа 2022 года: сложно проехать по Широкой улице. Также затруднено движение по улице Станционной, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Титова, Троллейную, Котовского, Ватутина и Станиславского. Заторы образовались на улицах Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского. Движение по Октябрьскому мосту тоже затруднено.
На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина, Бориса Богаткова, Восход Кирова и Добролюбова.
Уровень пробок на утро 1 августа 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов.
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