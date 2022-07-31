Сибирячка нашла «чертово яйцо» у себя на огороде

Внутри гриба оказалась сердцевина, похожая на желток. Фото: сообщество "Грибы и грибные места НСО" "ВКонтакте"

Сибирячка Алеся Авербухина нашла «чертово яйцо» у себя на огороде под Новосибирском. Девушка выложила фото в группе «Грибы и грибные места НСО» «ВКонтакте».

— Что за чудо, пахнет грибами, что с ним делают? Нашла два таких у себя на огороде под Новосибирском, — написала Алеся.

Грибники определили — на фото «чертово яйцо», так называемый гриб веселка. Его используют в народной медицине и в косметологии.

— В состоянии яйца этот гриб можно и даже нужно кушать. Для этого его не моют, а чистят тряпочкой кожицу до янтарно-прозрачного цвета. В ней много микроэлементов и этот гриб очень полезен для иммунитета в сыром виде. Жижа внутри яйца хорошо влияет на кожу, заживляет порезы, прыщики и гораздо лучше подходит как маска для лица, — сообщила грибник Римма.

Женщина уточнила, что лучше есть грибные яйца размером с грецкий орех или не больше маленького куриного яйца, веселки покрупнее лучше использовать для кремов и лекарственных настоек.

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