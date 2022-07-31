Грибники пожаловались на нашествие змей под Новосибирском

Помимо ужей грибники встречают ядовитых гадюк Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирской области грибники все чаще встречают змей в Искитимском районе и Караканском бору. Об этом рассказали подписчики сообщества «Грибы и грибные места НСО» «ВКонтакте».

-Поездка в Каракан 30 июля - по нулям, много груздя серого, на этом все.Под Завьялово нарвались на змею - не удивительно, конечно. Но будьте аккуратнее, - советует один из подписчиков Александр.

Ещё одна сибирячка рассказала, что 26 июля перед въездом в Бурмистрово слева в лесочке встретилась с змеей темно серого цвета. Длиной она была примерно 30-40 сантиметров и в ширину около 5-7 сантиметров.

Подписчики также сообщили, что видели гадюк в Тогучинском районе. Эксперты советуют не трогать их, чтобы не спровоцировать:

- Укус гадюки можно спровоцировать в нескольких случаях: попытаться поймать или погладить, наступить на неё, наступить совсем рядом с ней. Если рыть мох в поисках грибов руками, тоже есть вероятность наткнуться. А вот информация о том, что после укуса рука будет опухшей 2-3 недели - это правда, укус крайне неприятен и достаточно болезненный. Если страх очень сильный, возите с собой супрастин, он поможет лучше сыворотки, - рассказал опытный грибник Владимир Маишев.

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