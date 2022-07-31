Ленинский район Новосибирска стал лидером по числу жалоб на бродячих собак

Ленинский район стал лидером по числу бродячих псов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Ленинского района Новосибирска чаще всего жалуются на бродячих собак. Об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии города.

- С начала 2022 года в Ленинском районе зафиксировано 397 жалоб на бродячих собак, 116 животных было отловлено. В Октябрьском районе подано 310 жалоб, отловлено 52 собаки. В Кировском районе принято 299 жалоб и отловлено 53 собаки, - сообщили в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии.

Меньше всего жалоб было в Центральном районе — всего 23 жалобы, и в Железнодорожном районе — 34 жалобы.

За прошедшее полугодие общее число жалоб увеличилось с 1767 до 1828. Было отловлено 355 животных.

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