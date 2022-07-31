Первый российский самолет МС-21 засняли в аэропорту Новосибирска

Новый самолет должен прийти на замену импортным Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы засняли один из первых самолетов МС-21 в международном аэропорту Толмачево. Подписчики телеграм-канала «АСТ-54 Black» опубликовали снимки 30 июля.

Очевидцы уверены, самолет с бортовым номером 003 летит на испытания в Подмосковье через Новосибирск. По словам очевидцев, МС-21 заходил на посадку отдельно от других самолетов.

- Сейчас, видимо ,идут предполетные испытания. Далее будет госзаказ на них и ими будут заменять купленные в лизинг зарубежные суда, которые сейчас проблематично обслуживать, - предположил подписчик «АСТ-54».

Самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») был разработан в России как замена Ту-154 и аналог западных лайнеров Airbus A321 и Boeing 737-800. Первый полет МС-21 совершил еще весной 2017 года, однако затем санкции со стороны Запада вынудили производителей делать импортозамещение крыльев.

В январе 2021 года самолет выполнил первый полет с новыми крыльями из отечественных материалов.

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