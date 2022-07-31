Массовое ДТП произошло на перекрестке в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".
В ночь на воскресенье, 31 июля на перекрёстке в Новосибирске произошло массовая авария. Как минимум там столкнулись 3 машины. Об этом очевидцы написали в соцсети.
– В столкновении поучаствовали седаны Toyota Camry, которая осталась без бампера, Toyota Corolla и Toyota Progress. Рядом стоят ещё несколько автомобилей, – рассказали в паблике «АСТ-54».
На кадрах видно, что автомобили получили заметные повреждения.
Информация о пострадавших и причинах ДТП уточняется.
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