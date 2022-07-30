В Новосибирске женщина на иномарке сбила 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

В аварии пострадал ребенок. Фото: ГИБДД Новосибирской области.

Поздно вечером в субботу, 30 июля, серьезная авария произошла в Октябрьском районе: там иномарка сбила ребенка.

- В 22.04 женщина 1983 года рождения ехала за рулем иномарки «Ниссан Санни» по улице Грибоедова в сторону улицы Московскаой. У дома №165 корпус 1 по улице Московской сбила ребенка, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, - пояснили в ГИБДД Новосибирской области.

10-летнего мальчика доставили в больницу: насколько серьезные у него травмы, пока неизвестно.

На месте работает экипаж ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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