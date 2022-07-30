В Новосибирске сдали 17-этажное общежитие НГУЭУ

В общежитие заселят 403 студентов. Фото: НГУЭУ.

Отличная новость для студентов Новосибирского государственного университета экономики и управления: городские власти приняли в эксплуатацию 17-этажное здание второго общежития вуза.

- Работы завершены в полном объеме, нарушений обязательных требований не выявлено, - сообщается на сайте Ростехнадзора.

В 17-этажном здании общежития, которое находится на пересечении улиц Ольги Жилиной и Фрунзе, разместят 403 студентов, в это числе и маломобильных учащихся.

- Помимо жилых комнат, здесь располагаются зоны отдыха, комнаты для самостоятельных занятий, спортивная инфраструктура, кухни, прачечные, - описывают общежитие на сайте вуза.

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