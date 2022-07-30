В Новосибирске управляющая компания проверит жалобы о том, что в аварийном доме дети играют с крысами

Жильцы пожаловались на крыс в СМИ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В аварийно-диспетчерской службе мэрии Новосибирска прокомментировали сообщения в СМИ о том, что дети в аварийном доме на Бурденко, 10 играют с крысами. Мол, только в одном подъезде их уже 17 штук.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в аварийно-диспетчерскую службу мэрии - там разъяснили ситуацию.

- Обращений от жителей о том, что в доме завелись крысы, к нам не поступало, как и в управляющую компанию. В управляющей компании заверили, что проведут проверку. Но протравку крыс можно сделать только ядом, потому проводится она исключительно с письменного заявления жильцов, - пояснили в аварийно-диспетчерской службе мэрии Новосибирска.

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