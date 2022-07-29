Новосибирские волонтеры стерилизовали более 300 животных в Якутске

Волонтеры из Новосибирска стерилизовали более 300 животных в Якутске. Фото: Сибкрай

Волонтеры новосибирской Базы реабилитации животных стерилизовали более 300 животных в Якутске. Они провели в столице Республики Саха три дня, передает «Сибкрай».

В Якутск приехали три хирурга. Их «пациентами» стали кошки и собаки.

- В Якутске нет своих проектов, которые бы позволяли массово бесплатно или льготно стерилизовать животных. В Новосибирске таких проектов около десятка. Поэтому именно новосибирские волонтеры решили помочь, - объяснили журналисты.

Эту поездку планировали организовать еще в декабре прошлого года – после того, как бродячие собаки насмерть загрызли преподавателя Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Сардану Слепцову. Тогда местные власти начали отлавливать бездомных животных. Их отвозили в пункт временного содержания.

В итоге в Якутск со своей миссией волонтеры из Новосибирска смогли попасть только в 2022 году. Их приняли два местных университета – АГАТУ и СВФУ.

Как рассказывает «Сибкрай», хирурги работали без перерыва по 11-12 часов. Выкладывались по полной, чтобы успеть принять как можно больше животных. А помогали им студенты ветеринарного факультета АГАТУ.

- Планировалось провести 270 операций за три дня, но спрос был очень большой. За 36 часов мы записали 300 животных. И еще 97 внесли в лист ожидания, - сообщила руководитель Базы реабилитации животных Анастасия Батуева. – Это наш рекорд.

У животных Якутстка были свои особенности. Например, они оказались очень крупными и сильными. Без толстой шкуры выжить при морозах до -60 градусов просто невозможно.

Волонтеры объясняют - благодаря подобным акциям бездомных животных и случаев нападений на людей становится меньше.

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