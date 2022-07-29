В Новосибирск не пустили опасный базилик

Изъяли 61 килограмм зараженного базилика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали партию базилика из Сочи. Зелень была заражена западным цветочным трипсом — одним из опаснейших вредителей и переносчиком заболеваний растений.

— При проверке документов оказалось, что карантинный сертификат был поддельным. Учитывая, что свежий базилик является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска, зелень была отправлена на экспертизу, где подтвердили, что партия была заражена трипсом, — рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Партию зараженного базилика весом 61 килограмм уничтожили. По факту подделки сертификата возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ, максимальное наказание по которой — 2 года тюрьмы.

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