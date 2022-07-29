В Новосибирской области две иномарки протаранили больничный забор

Авто протаранили забор Ордынской ЦРБ. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирской области две иномарки протаранили забор Ордынской ЦРБ. О пострадавших не сообщалось. Авария произошла днем в пятницу, 29 июля. О ней в соцсетях рассказали очевидцы.

— Автомобили оказались на тротуаре, а потом протаранили забор, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Напомним, что схожее ДТП произошло в Новосибирске на улице Забалуева. «Тойота» снесла металлический забор, протаранила две припаркованные машины и скрылась с места аварии.

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