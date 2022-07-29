В Новосибирской области простились с разведчиком, погибшим во время спецоперации на Украине

В Новосибирской области простились с Егором Федотовым, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Фото: администрация Черепановского района

В Новосибирской области простились с Егором Федотовым, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Молодому человеку было 23 года. Его не стало 15 июля.

— Гибель Егора — это наша общая утрата и общая боль. Светлая память о нём, как о хорошем, активном и порядочном парне, защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах, — сообщили в официальной группе администрации Черепановского района Вконтакте.

Молодой человек родился и вырос в селе Огнева-Заимка. Его вспоминают как честного, трудолюбивого и порядочного юношу, у которого было сильно развито чувство долга. Прощание с Егором Федотовым прошло в четверг, 28 июля.

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