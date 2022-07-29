Флаг России длиной в 300 метров выстроят из автомобилей посетителей авиашоу в Мочище 2022 под Новосибирском

В прошлом году праздник посетили около 100 тысяч человек. В этом году организаторы шоу ожидают еще больше гостей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года впервые пройдёт масштабный флешмоб с участием автомобилистов. В прошлом году праздник посетили около 100 тысяч человек. В этом году организаторы шоу ожидают еще больше гостей. Люди приезжают даже из северных регионов страны — многие на собственных авто.

Как рассказал КП-Новосибирск бизнесмен Виктор Данн, директор аэродрома Мочище Александр Осокин придумал, как использовать машины гостей с пользой.

- У руководителя появилась идея расставить машины в порядке белый-синий-красный, то есть в порядке цветов российского флага, — рассказал Александр.

По его словам, фигура будет 300 метров в длину, на её построение уйдёт около 1500 машин.

Расстановка пройдёт на парковке №2 с 7:00 до 11:00. Любой обладатель белого, голубого или красного автомобиля может принять участие в акции.

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