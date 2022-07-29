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Общество29 июля 2022 10:23

Движение по мосту через Издревую под Новосибирском откроют с 15 августа

Полностью ремонт моста завершится в октябре
Надежда КАСЬЯНОВА
Полностью ремонт моста закончат в октябре.

Полностью ремонт моста закончат в октябре.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском с 15 августа планируют восстановить движение по двум полосам моста через реку Издревая у Гусиного брода. Мост является частью Ленинск-Кузнецкой трассы. Ремонт на нем идет с мая.

— За два месяца подрядчик отремонтировал проезжую часть правой стороны моста, а с 19 июля приступил к ремонту левой части. Уже демонтировано барьерное и перильное ограждения, тротуарные блоки и 5 деформационных швов. В подмостовой зоне выполнен ремонт половины опор и 50% балок, — сообщили в региональном ТУАД.

Также по проекту подрядчик должен отремонтировать деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и на подходах и береговые опоры. После этого положат новый асфальт, установят ограждения и нанесут разметку. Полностью работы планирую завершить в октябре.

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