В Новосибирске полицейские поймали серийного домушника, проникавшего в квартиры через окна. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске полицейские вычислили и поймали серийного домушника. Он промышлял кражами в 6-ти районах Новосибирска. Так, с 20 мая по 26 июня 2022 года 40-летнему злоумышленнику удалось обокрасть 8 квартир. Также у на его счету 4 покушения на кражи. В дома вор проникал через окна, отжимая их.

Полицейские установили, что перед преступлениями мужчина проверял, дома ли хозяева – заглядывал в окна, звонил в двери. Кражи совершал исключительно днем, когда хозяева были на работе. После преступлений из квартир выходил через окна.

Из домов вор тащил норковые шубу, драгоценности, шкатулки, деньги, дорогой парфюм.

– Полицейские провели масштабный комплекс мер по установлению личности преступника: опросили граждан, представителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья, изучили видеозаписи с камер, расположенных по местам возможных отходов подозреваемого. На розыск подозреваемого ориентировали все наружные наряды полиции, – рассказали в ГУ МВД по НСО.

Задержали домушника в ходе спецоперации по месту жительства. В квартире у злоумышленника нашли часть украденного – ювелирные изделия, духи.

Оперативники установили, что вор – безработный рецидивист. Он уже был судим за грабежи и оборот наркотиков. Отсидел 16 лет. На свободу вышел недавно, в 2021 году.

На мужчину завели 2 уголовных дела за кражу и за покушение на кражу. На время следствия его отправили в СИЗО.

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