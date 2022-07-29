Жительницы Новосибирска объяснили, почему отказываются от ношения бюстгальтеров

Сибирячки рассказали, почему не носят бюстгальтеры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летом на улицах Новосибирска можно заметить девушек, которые не носят под футболками бюстгальтер. Некоторые делают это из соображений здоровья, другие – по личным убеждениям.

– Я не хочу ограничивать чем-то свое тело. Мне так удобнее, нигде ничего не жмет. После бюстгальтера остаются следы, иногда болит грудь. А если люди смотрят – это их дело, – рассказала КП-Новосибирск жительница Новосибирска Светлана.

С чем связана такая тенденция, рассказала главный врач клиники «1+1» Татьяна Овсянникова. Как подчеркнула врач, бюстгальтер не меняет форму или объем груди. Отказ от его ношения не приносит никакого вреда здоровью. Однако без «поддержки» грудь большого размера может обвиснуть.

– Без бюстгальтера тренируется и укрепляется собственный связочный аппарат молочных желез. Но нельзя забывать про гравитационный птоз – провисание груди под действием силы тяжести, потому что связки, поддерживающие грудь, не такие мощные, – подчеркнула Татьяна Овсянникова.

Провисание связано с возрастом, гормональным фоном и физической активностью. Если грудь больше третьего размера, то лучше носить бюстгальтер.

– Я не надеваю лифчик, только если сверху что-то есть, вроде джинсовки или пиджака. Или если я в свободной одежде. Еще могу выйти без него быстро мусор выбросить. Но так всегда ношу, не люблю привлекать к себе лишнее внимание, – поделилась с КП-Новосибирск студентка Лена.

Как отмечает Татьяна Овсянникова, в настоящее время нет правил этикета, оговаривающих ношение бюстгальтеров. Правильно подобранное бра никогда не вызовет дискомфорта при ношении. Держать грудь должны не бретельки, а пояс.

– Носить или не носить – личное дело каждой женщины, это восприятие себя и любовь к себе, что приводит к комфорту. Среднестатистическая женщина должна иметь около 16 бюстгальтеров на разные случаи, – подытожила врач.

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