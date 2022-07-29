В Новосибирской области в 1500 тоннах консервов вместо дорогой рыбы обнаружили обычную селедку

Россельхознадзор выявил нарушения при производстве консервов в Новосибирской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Россельхознадзора и системы сертификации грузов «Меркурий» нашли серьезные нарушения на производстве консервов в Новосибирской области. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.

Практически год производитель указывал в документах более дорогую рыбу, а изготавливал консервы с сельдью. «Обманку» планировали распространить в Новосибирской, Кемеровской, Свердловской и Челябинской областях.

– В транзакциях на производство консервированной сайры и скумбрии в качестве использованного сырья указаны сардина и сельдь, в транзакциях на производство консервированной печени трески – сельдь и горбуша; а в транзакциях на производство консервированной горбуши – сельдь, – рассказали в Россельхознадзоре.

Компании в селе Барышево под Новосибирском объявили предостережение. Представителю компании направили предупреждение. Также с фактами нарушений ознакомились магазины, в которые должны были поставлять этот товар.

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