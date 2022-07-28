20-летний парень лишился глаза на стройке гостиницы в Шерегеше

Парню предстоит еще несколько операций по замене иплантов. Фото: соцсети

20-летний парень подрабатывал на стройке гостиницы в Шерегеше. Когда он отпиливал брус на крыше, ему в лицо соскочила болгарка.

— Последствия страшные. Брат полностью лишился глаза. У него множественные переломы лица: сломана челюсть и переносица. Также сломана рука, — передает «Сибдепо» слова сестры пострадавшего.

По словам девушки, операция прошла успешно, дальше требуется реабилитация. Кроме того, по мере заживления ран необходимо постоянно менять имплант. Сначала через месяц, потом через 3 и 6 месяцев. А такие операции в родном городе парня не проводят.

— Брату нужна психологическая помощь. Может кто-то сталкивался с подобным или слышал о таком. Если есть контакты, поделитесь. Будем рады любой помощи и советам, — рассказала девушка.

В минздраве Кузбасса сообщили, что сейчас парень получает лечение в Новокузнецкой городской клинической больнице №1.

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