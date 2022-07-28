«Один упал в обморок»: новосибирцы помогли велосипедистам, которые обессилели в дороге из Барнаула

Новосибирцы помогли ехавшим из Барнаула велосипедистам, которым стало плохо в дороге. Фото: Антон ЕЛАГИН

Житель Новосибирска Антон Елагин вместе с коллегами помог велосипедистам, которым стало плохо в дороге. Об этом сам Антон рассказал в разговоре с КП-Новосибирск.

- Я стекольщик. Вместе с коллегами работал в Барнауле. В среду, 27 июля, мы возвращались в Новосибирск. Проезжая недалеко от поселка Тальменка, заметили велосипедиста, который упал в обморок, - поделился подробностями мужчина. – Мы остановились, подняли парня и посадили к себе в машину. Велосипед тоже забрали. Парень сказал нам, что впереди едут два его приятеля и им, возможно, тоже нужна помощь. Ребята ехали из Барнаула в Новосибирск.

Вскоре машина поравнялась со вторым велосипедистом.

- Он был очень уставшим. Мы и его посадили в машину. Третьего тоже «подобрали», хотя у парня еще были силы ехать. Всех троих мы довезли до Тальменки. Уговорили их сесть на электричку и таким образом добраться до Новосибирска, - рассказал КП-Новосибирск Антон Елагин. – Ребята молодые, не рассчитали сил.

Через некоторое время после того, как новосибирцы высадили велосипедистов, они заметили, что один из них оставил в машине рюкзак.

- Мы написали об этом в соцсетях. В итоге разыскали этих парней. Сегодня передадим им вещи, - добавил сибиряк.

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