Авиакомпания S7 выплатит штраф в 30 тысяч рублей после задержки рейсов в Новосибирск из-за тумана

Авиакомпания выплатит 30 тысяч рублей за то, что не накормила пассажиров во время ожидания. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ

Авиакомпания S7 выплатит 30 тысяч рублей штрафа. Транспортная прокуратура установила, что пассажиры остались голодными, когда самолеты в Новосибирск отправили в Барнаул из-за тумана. Об этом в четверг, 28 июля, КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

– Вопреки требованиям закона в период ожидания отправления рейсов гражданам не были предоставлены в полном объеме бесплатные услуги по предоставлению питания, – отметили в прокуратуре.

Напомним, сильный туман накрыл Новосибирск утром 4 апреля. Тогда четыре самолета из Москвы, Екатеринбурга, Оренбурга и Сочи отправили на запасной аэродром. Пассажирам пришлось ждать около 7 часов, чтобы попасть в Новосибирск.

Гендиректору авиакомпании внесли очередное представление. Самой компании выписали штраф в 30 тысяч рублей по части 2 статьи 14.4 за повторное оказание услуг ненадлежащего качества.

Решение еще не вступило в законную силу.

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