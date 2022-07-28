В Новосибирске возбудили уголовное дело на известного ЛОР-врача.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске на врача высшей категории Анну Вальгер завели уголовное дело после осложнений у 3-летнего пациента. Родители мальчика подали заявление на медика из-за того, что ребёнок временно перестал слышать на одно ухо после процедуры по удалению аденоидов.
— Дело расследуется, — кратко ответили КП-Новосибирск в следственном управлении СК России по Новосибирской области. Подробности расследования раскрывать пока нельзя.
В отношении Анны Вальгер возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Самое серьёзное наказание по статье — 2 года лишения свободы.
Главный врач «Детской больницы скорой помощи» Ростислав Заболоцкий рассказал КП-Новосибирск, что медики готовы сотрудничать со следствием.
— Про высокую квалификацию Анны Вальгер уже все сказано. Не совсем обычная ситуация, когда возбуждают дело из-за рецидива аденоидов. Можно тогда возбуждать дела на всех врачей, на онкологов. Но мы спокойно отнеслись к этой ситуации. Уголовное дело уже заведено. Мы готовы выяснять, сотрудничать со следователями, — подчеркнул главврач.
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