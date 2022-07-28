В Новосибирске больше 360 домов остались без света 28 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 28 июля, в Новосибирске планово отключили электричество в 369 домах. Кроме того, внеплановое отключение произошло как минимум в одном доме.

Из-за ремонтных работ света не будет до вечера в одном доме Железнодорожного района, в 4 — Кировского, 18 — Центрального, 20 — Ленинского. В Заельцовском районе электричество отключили в 74 домах, а в Дзержинском — в 252. Адреса указаны на сайте муниципального портала Новосибирска.

На аварийное отключение электричества КП-Новосибирск пожаловались жители новостройки на Гоголя, 211.

— Выхожу, спрашиваю у консьержки: «Что произошло?». Она мне так флегматично: «А что произошло? Свет отключили, — как будто я не вижу. — Без объявления. Пока ждём. Вы не волнуйтесь, ничего страшного не случилось же». И сидит, дальше байки травит с сантехником, — поделилась возмущением местная жительница.

Узнать причину отключения в управляющей компании у девушки не вышло. Мужчина на другом конце провода пообещал отправить номер телефона нужной службы и пропал, а затем начал сбрасывать звонки.

— Аварийное отключение ориентировочно на 2 часа, — наконец проинформировала сотрудница в экстренной диспетчерской службе.

По рассказам девушки, в этом доме недавно уже было внезапное отключение света. Правда, тогда электричество вернули быстро.

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