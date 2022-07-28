В Новосибирске мужчине зажало руку в дробильном станке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинском районе Новосибирска руку 37-летнего мужчины зажало в дробильном станке. Очевидцы вызвали спасателей. Инцидент произошёл в ночь на 28 июля.

– Руку освободили до приезда спасателей. Мужчина находился в карете скорой помощи, – рассказали в службе спасения МАСС.

При каких обстоятельствах произошёл инцидент, в службе не уточнили.

В МАСС напомнили, если вы попали в беду или стали очевидцем ЧП, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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