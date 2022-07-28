В Новосибирске «Тойота» снесла ограждение и протаранила 2 авто. Фото: "Инцидент Новосибирск".
В Новосибирске на улице Забалуева белая «Тойота» снесла ограждение и протаранила две машины. Об инциденте в соцсети написали очевидцы.
– Произошло ДТП у дома 51/1 27 июля. Виновник с места скрылся, но потерял передний бампер со своим госномером, – рассказали горожане в паблике «Инцидент Новосибирск».
На месте случившегося работали сотрудники ДПС. Фото: "Инцидент Новосибирск".
На месте случившегося работали сотрудники ДПС. Они зафиксировали ДТП, а затем уехали. Очевидцы предположили, что полицейские отправились на поиски нарушителя.
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