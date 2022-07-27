Новосибирский режиссер снял фильм о пенсионерке, 13 лет жившей в колодце

Новосибирский режиссер снял фильм о женщине, 13 лет жившей в колодце. Фото: Кадр из видео

Новосибирский журналист и режиссер Дмитрий Кабанов снял фильм о женщине по имени Галина Шнырикова, которая волей судьбы оказалась одна на улице и 13 лет прожила в коллекторе теплотрассы.

75-летняя сибирячка оказалась в таком положении после смерти гражданского мужа — родственники просто выставили ее из дома. Оказавшись на улице, Галина познакомилась с другими бездомными, стала просить милостыню и искать пропитание в мусорных баках. А «жильем» для пенсионерки стал колодец.

— Это смешно даже, как я жила. Бывало, и под кустами спали, а потом нашли люк, — рассказывает Галина в фильме. — Раньше я ведь работала на ТЭЦ термоизолировщиком, а потом по иронии судьбы оказалась в людей теплотрассы.

На помощь пенсионерке пришли волонтеры из благотворительной организации «Маяк». Ее достали из коллектора и перевезли в хостел. За следующие пять месяцев ей помогли сделать документы и оформить пенсию.

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