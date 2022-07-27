В Минприроды рассказали, в каких районах Новосибирской области чаще всего видят медведей

В Новосибирской области назвали районы, где чаще всего видят бурых медведей. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Новосибирской области назвали места, где чаще всего видят бурых медведей. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии НСО.

По данным Минприроды, в первом полугодии 2022 года поступало семь обращений о выходе зверя к населенным пунктам.

- Животных видели в Кыштовском, Колыванском, Маслянинском, Новосибирском и Северном районах, - сообщили в министерстве.

Также в Минприроды объяснили, почему бурые медведи встречаются на территории Новосибирской области.

- Новосибирская область расположена сразу в трех природных зонах: таежной, лесостепной и степной. Для северных территорий характерна темнохвойная тайга, сменяющаяся по мере продвижения на юг смешанными лесами и лесостепными ландшафтами, при этом значительная часть южных угодий региона используется для выращивания сельскохозяйственных культур. Такие природные условия пригодны для обитания бурого медведя, - отметили в Минприроды.

Там добавили, что на территории НСО бурый медведь наиболее распространен в Северном, Кыштовском и Колыванском районах.

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