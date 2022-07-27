В Бердске Новосибирской области планируют отремонтировать центральную больницу

В городе Бердск планируют отремонтировать центральную городскую больницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Бердск планируют отремонтировать центральную городскую больницу. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области со ссылкой на областной Минздрав.

- Масштабный ремонт запланирован в помещениях кардиологического отделения. Работы будут профинансированы по нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Развитие здравоохранения Новосибирской области», - рассказали в Минздраве.

По адресу улица Пушкинская, 172 организуют первичное сердечно-сосудистое отделение, которое будет предоставлять полный цикл медицинских услуг.

- Там появятся собственный блок реанимации и интенсивной терапии, газификатор, а также диагностическая и лечебная базы, - отметили в Министерстве здравоохранения.

Более того, в планах значительно переоснастить отделение. Уже купили УЗИ-аппарат экспертного класса с кардиологическими датчиками и компьютерный томограф. На закупку необходимого оборудования выделят более 190 миллионов рублей.

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