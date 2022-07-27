В Новосибирске водитель ударил самокатчика по голове на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на площади Станиславского водитель одной из машин повздорил с парнем на электросамокате. Ссора, которая закончилась рукоприкладством, попала на запись видеорегистратора.

– Произошёл конфликт на пешеходном переходе, в ходе которого молодой человек на самокате получил удар по голове от мужчины, – написали в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что водитель выяснял отношения с самокатчиком. Затем он не выдержал и с силой ударил парня по голове. Из-за этого у самокатчика даже слетела кепка.

Многие комментаторы предположили, что самокатчик нарушил ПДД, тем самым вывел из себя водителя. Некоторые осудили мужчину, сказав, что он выбрал себе неравного соперника:

– Взрослый мужик всёк подростку (смельчак, ага), никто не знает, почему и за что, но все дружно стадом улюлюкают, радуются, – возмутился один из подписчиков группы.

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