В Новосибирске завершились поиски 77-летнего пенсионера в белой кепке

В Новосибирске нашли живым 77-летнего пенсионера в белой кепке. Фото: Лиза Алерт.

В среду, 27 июля, в Новосибирске нашли живым пропавшего с 22 июля Владимира Итальянского. Его увезли в больницу.

Очевидец увидел пенсионера на улице. Он опознал 77-летнего пропавшего по ориентировке из интернета.

– Дедушке потребовалась экстренная медицинская помощь. Вызвали скорую, доставили в больницу, после сообщили нам. Родные приехали, дедушку сейчас заберут. Врачи устанавливают диагноз. С ним все хорошо, его жизни ничего не угрожает, – рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

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