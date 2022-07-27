В Новосибирске девушка за рулём «Тойоты» сбила 9-летнего мальчика. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Советском районе Новосибирска 29-летняя девушка за рулём «Тойоты Витц» сбила ребёнка. О ДТП, которое произошло вечером 26 июля, рассказали в ГИБДД.

– Девушка-водитель ехала со стороны Сиреневой улицы в сторону 2-й Миргородской. В пути следования наехала на несовершеннолетнего, который переходил дорогу справа налево по ходу движения машины, – уточнили в городской Госавтоинспекции.

В аварии пострадал мальчик 2013 года рождения. Ребёнка госпитализировали с различными травмами.

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