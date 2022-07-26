Жители города Обь пожаловались на детей, которые залезли на памятник погибшим в ВОВ

В городе Обь Новосибирской области пожаловались на детей, которые залезли на мемориал. Фото: Город Обь Онлайн

В городе Обь дети залезли на памятник «Воину-Сибиряку», созданному в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны. Об этом рассказали в группе «Город Обь Онлайн».

- Видимо, детям не хватает детских площадок, - отметили в публикации.

Автор фото обратился к родителям этих детей с просьбой провести беседу и объяснить, что играть там нельзя.

На снимке видно, как трое детей проводят время у мемориала. Один из мальчиков сидит на памятнике, а два других стоят у подножия.

Ранее КП-Новосибирск писала, что полиция ищет новосибирских подростков, курящих возле Вечного огня.

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