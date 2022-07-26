В квартиру жительницы Новосибирска через открытое окно проник 33-летний бомж. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске в квартиру жительницы дома на улице Дуси Ковальчук пробрался неизвестный. Он вынес оттуда ноутбук и деньги. Общая сумма ущерба составила около 33 тысяч рублей. В момент преступления хозяйки в квартире не было. Пропажу она обнаружила, когда вернулась домой. Женщина написала заявление в полицию.

– Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Выяснилось, что задержанный проник в квартиру потерпевшей через открытое окно. Ноутбук он продал, деньги спустил на свои нужды, –пояснили в ГУ МВД по НСО.

На бомжа завели уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проверяют, причастен ли бездомный рецидивист к аналогичным преступлениям. На время следствия вора отправили в СИЗО.

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