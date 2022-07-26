Под Новосибирском экс-главу сельсовета осудят за незаконную выплату 1,5 млн рублей

Под Новосибирском экс-главу сельсовета осудят за присвоение полутора миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Под Новосибирском экс-главу села Блюдчанский Чановского района обвиняют по части 2 статьи 286 УК РФ – превышение полномочий должностным лицом. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

– В 2019 году, являясь главной Блюдчанского сельсовета, обвиняемый заключил пять договоров на 1,5 миллиона рублей о реконструкции водопроводных сетей. Организация не справилась с обязательствами, но госслужащий подписал акты-приёмки за якобы выполненные работы и перечислил деньги, – рассказали в ведомстве.

Мера пресечения злоумышленнику не избиралась. Он признал вину в полном объёме, в содеянном раскаялся. Следователи собрали доказательства преступления и направили уголовное дело в Чановский районный суд.

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