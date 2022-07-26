Эксперты назвали самую востребованную вакансию в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Названа самая востребованная вакансия в Новосибирской области за последнее десятилетие. По данным аналитиков hh.ru, речь идёт о продавцах.

Как сообщают эксперты, в России за 2021 год открыли 475,5 тысячи вакансий продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. Этот показатель превышает данные 2012 года в 11 раз. В Новосибирской области за этот период число таких предложений взлетело в целых 16 раз.

– В первом полугодии 2022 года в Новосибирской области открыли уже 6,5 тысяч вакансий для продавцов. Это самые высокие показатели в Сибирском ФО. Также это количество предложений о работе практически равно объёму вакансий для продавцов, которые были размещены для них за весь 2020 год (6,6 тысяч вакансий), – говорится в исследовании экспертов.

За последние 10 лет средний уровень предполагаемых и ожидаемых зарплат продавцов в НСО вырос в 1,7 раз. Он составил 34,6 тысяч рублей. В 2012 году речь шла о 19,1 тысяч рублей.

В регионе растет и число соискателей в этом направлении. Так, в 2022 году на должность продавца открыли 16,6 тысяч резюме. В 2021 году их было 13,7 тысяч.

– Новосибирская область вошла в топ-20 регионов России с самым большим количеством соискателей, рассматривающих работу продавцом-консультантом или продавцом-кассиром, заняв 6-е место, – добавили аналитики.

Известно, что конкуренция за вакансию продавца в НСО невысока. Так, на одно предложение о работе приходится всего 2,6 активных резюме.

– Это характерно для «рынка соискателя», когда работодатели испытывают ощутимый дефицит кадров, – пояснили специалисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер