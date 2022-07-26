В Новосибирске проиндексируют зарплаты учителям и воспитателям. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 26 июля, стало известно об индексации зарплат работников сферы бюджета в Новосибирске. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, проиндексировать зарплаты решили с 1 июля. Выплаты на 10 % вырастут у учителей, воспитателей и т.д.

Решение вступит в силу сразу же после публикации. Пока точно не ясно, когда это произойдет. Коснется решение 50 тысяч жителей Новосибирска.

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