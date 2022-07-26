Новосибирцы ищут новый дом белоснежному коту, упавшему с третьего этажа. Фото: предоставлено Юлией.

На улице Одоевского в Первомайском района Новосибирска с третьего этажа выпал белоснежный кот. Пушистый выжил, вот только стал не нужен хозяевам. Волонтеры ищут малышу новый дом.

– Он висел на подоконнике. Люди и полотенце растянули, но он упал мимо. Травм нет, только отбил себе чуток органы, как врачи сказали. Но это пройдёт скоро. В квартире, из которой он выпал, горел свет. Люди поднялись, но дверь им никто не открыл. Почему, не ясно, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Юлия.

По словам девушки, коту около года. Он активный и ласковый. Знает лоток.

Тех, кто готов стать бля белоснежного питомца заботливым хозяином, Юлия просит позвонить по номеру – 8 913 385-60-07.

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