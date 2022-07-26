В 2022 году новосибирцы завезли в Монголию почти 7 миллионов куриных яиц

Новосибирская область многократно увеличила экспорт яиц и мяса птицы за границу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экспорт яиц из Новосибирской области в Монголию увеличился с 907 тысяч штук до 7 миллионов. Данные за пять месяцев 2022 и 2021 года сравнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Также за первые 5 месяцев 2022 года новосибирские птицеводы отправили в Китай 621 тонну мяса птицы. В прошлом году объем поставок был в 3 раза меньше.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что производство куриных яиц в регионе увеличили на 27%. Продуктов стало больше, чем нужно жителям области.

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