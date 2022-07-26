Сибирячка поселила 50 попугаев в двухкомнатной квартире в Новосибирске

Сибирячка за 10 лет собрала коллекцию в 50 попугаев. Фото: Предоставлено Оливией Цепелевой

Сибирячка Оливия Цепелева создала питомник для 50 попугаев в собственной квартире. Девушка выделила птицам целую комнату и рассказала КП-Новосибирск о разведении разноцветных пернатых.

Попугаи живут в отдельной комнате, в которую посторонним вход воспрещен. Фото: Предоставлено Оливией Цепелевой

- Первого попугая я спасла в 8 лет на рынке – выпросила у мамы, так жалко было смотреть на него в клетке, где его гонял другой. Это был очень верный друг: летал за мной, играл в догонялки, но шесть лет спустя клетка перевернулась на балконе. Он испугался и сбежал. В 20 лет я переехала из Уфы в Новосибирск и стала разводить волнистных попугаев, – рассказала КП-Новосибирск Оливия Цепелева.

За 10 лет коллекция Оливии выросла до 50 птиц: волнистые попугаи, певчие попугаи, лазурные попугаи, кореллы, какарики, розеллы, неразлучники, амадины рисовые и обычные, канарейки. Многих из них девушка выкупила у нерадивых хозяев.

Девушка выкупала птиц у нерадивых хозяев. Фото: Предоставлено Оливией Цепелевой

- Спасать попугаев я начала случайно: после покупки певчего попугая выяснила, что у него сильно обрезаны крылья. Есть вредный миф, что якобы, если обрезать маховые перья, то попугай будет более общительным. Но это тоже самое, если бы человеку обрезали не ногти, а пальцы. Поэтому психика птицы пострадала, – рассказала Оливия. – Находила в соцсетях лысых или замученных попугаев, выкупала и лечила. Всему пришлось учиться самой, у нас нет специалистов в городе.

Муж одобрил увлечение Оливии, соседи тоже не в обиде. Попугаи – не соловьи: ночь и день им регулируют шторы в комнате. Это стайные птицы, и чем больше компания, тем веселее им жить. Говорящие попугаи в природе редкость. В основном это крупные птицы. А вот мелкие и средние попугаи начинают повторять человеческую речь только в одиночестве.

Более 50 птиц уживаются дружно и строят гнезда. Фото: Предоставлено Оливией Цепелевой

- Чтобы прокормить 50 попугаев я трачу более 5 тысяч рублей в месяц. В комнате кроме них никто не живет. Необходимо поддерживать температуру не ниже +25 градусов зимой, влажность воздуха должна быть выше 60 %. В среднем попугаи выводят птенцов раз в полгода, – говорит Оливия Цепелева. – В комнату с попугаями я не пускаю никого, чтобы не мешать им гнездиться. Мне приходится надевать одежду или черных или красных цветов, иначе они начинают паниковать.

Птицы засыпают и просыпаются по часам. Фото: Предоставлено Оливией Цепелевой

Комментарий эксперта

КАК ВЫБРАТЬ ПОПУГАЯ?

Оливия советует – главное перед покупкой попугая узнать размеры необходимой клетки. Не стоит покупать круглые клетки, иначе птица сходит с ума в поисках угла. Важно кормить попугаев правильно – не только зерном, но также давать фрукты и овощи. Нельзя кормить птицу со стола семечками, колбасой и чипсами – это сильно ухудшит его здоровье.

Попугаям очень сложно ужиться с другими животными, даже у самых дружелюбных кошек и собак может проснуться инстинкт охотника. Все попугаи социальные, и редко какие виды не живут стаями. Однако даже попугай- неразлучник вполне может прожить в одиночку, если ему уделяют достаточно времени, чтобы он не скучал.

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