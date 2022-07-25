Алтайские грибники начали вывозить улов на автомобильных прицепах

Люди набирают полные машины грибов. Фото: Черное и Белое Барнаул/ Barnaul22

Жители Алтая похвастались в соцсетях небывалым количеством собранных грибов. И это не одно или два ведра лисичек, а полностью заваленные грибами багажники и даже прицепы.

— Гриб идёт, лисички много мелкой, белый гриб, первый слой скоро отойдёт. Насобирали вчера с сыном! — передает amic.ru слова одного из грибников.

Также в Рубцовске местные засняли машину с прицепом, который был заполнен белыми грибами.

— Вот так вот люди ездят за грибочками. А мы едим за ними и подбираем, в мешочек складываем, — шутит подписчик паблика ВКонтакте «Черное и Белое Барнаул», выложивший видео.

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